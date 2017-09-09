Интернет и СМИ
 

Роскомнадзор объявил о блокировке пяти крупных пиратских сайтов

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В России будут на постоянной основе заблокированы пять крупных пиратских сайтов, сообщается на сайте Роскомнадзора.

В ведомство поступили решения Мосгорсуда о постоянной блокировке пяти интернет-ресурсов, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских и смежных прав.

Уточняется, что решения приняты на основании заявления правообладателей ЗАО «С.Б.А. МЬЮЗИК ПАБЛИШИНГ» и Warner Bros. Entertainment Inc.

Посещаемость заблокированных сайтов составляет от 254 тысяч до 18,5 миллионов интернет-пользователей в месяц. Какие именно это сайты, не указывается.

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