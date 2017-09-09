Роскомнадзор объявил о блокировке пяти крупных пиратских сайтов

В России будут на постоянной основе заблокированы пять крупных пиратских сайтов, сообщается на сайте Роскомнадзора.
В ведомство поступили решения Мосгорсуда о постоянной блокировке пяти интернет-ресурсов, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских и смежных прав.
Уточняется, что решения приняты на основании заявления правообладателей ЗАО «С.Б.А. МЬЮЗИК ПАБЛИШИНГ» и Warner Bros. Entertainment Inc.
Посещаемость заблокированных сайтов составляет от 254 тысяч до 18,5 миллионов интернет-пользователей в месяц. Какие именно это сайты, не указывается.