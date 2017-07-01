Президент подписал закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке копий сайтов, где неоднократно размещался контент с нарушением авторских прав. Документ размещен в субботу на портале правовой информации.

Законом определяется порядок ограничения доступа к «зеркалам» пиратских сайтов. В случае поступления информации об обнаружении в интернете копий заблокированных сайтов Минкомсвязь в течение суток «принимает мотивированное решение о признании сайта копией заблокированного сайта», направляет его на русском и английском языках владельцу «зеркала», а также в Роскомнадзор.

Согласно закону, операторы связи должны будут в течение суток с момента получения ими от Роскомнадзора соответствующего требования ограничивать доступ к копии заблокированного сайта.

Корме того, после вступления закона в силу, поисковики будут обязаны исключать заблокированные «зеркала» из поисковой выдачи.

Федеральный закон был принят Государственной Думой 23 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня. Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.

