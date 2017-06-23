Госдума приняла закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов

Законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов в интернете в пятницу, 23 июня, принят Госдумой в третьем чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

В случае одобрения документа Советом Федерации и подписания президентом, закон вступит в силу 1 октября.

Поправки вводят в закон понятие сайта-«зеркала» и наделяют правообладателя возможностью требовать не только блокировки определенного пиратского сайта, но и всех его «зеркал» — клонов с другими адресами.

В случае поступления от Роскомнадзора или правообладателей информации о «зеркале» Минкомсвязь в течение суток решает, является ли сайт копией заблокированного. Далее ведомство сообщает о решении владельцу «зеркала» и в Роскомнадзор, после чего операторы связи оперативно должны ограничить доступ к копии сайта.

В случае принятия закона поисковики будут обязаны исключать заблокированные «зеркала»из поисковой выдачи.