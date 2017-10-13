Британские эксперты велели носить зимой спортивные костюмы

Эксперты в области моды и представители различных британских брендов рассказали, что будет модно носить этой зимой. Об этом сообщает HypeBeast.
Джошуа Бринксман (Joshua Brinksman), закупщик интернет-магазина Matchesfashion, считает, что еще большую популярность наберут в декабре спортивные костюмы. «Эта тенденция поддерживается как люксовыми, так и уличными брендами, как Gucci, так и Stone Island, продемонстрировавшие свои версии спортивной одежды, поясных сумок и курток в коллекциях осень-зима 2017», — рассказал он.
Точно такого же мнения придерживается закупщик мужской одежды компании Browns Ли Голдап (Lee Goldup). «Толстовки продаются очень быстро. Большим спросом также пользуется трикотаж и тренировочные штаны. Наши клиенты обычно стараются выделиться из толпы», — поделился он.
На вопрос корреспондента издания о самых популярных брендах большинство назвали марку Balenciaga. «Balenciaga, Raf Simons и Calvin Klein чрезвычайно популярны. Ключом к их успеху является то, что у них уникальный стиль», — отметили некоторые из них.