У берегов Кот-д'Ивуара разбился грузовой самолет

В результате падения грузового самолета в Кот-д'Ивуаре погибли четыре человека. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает Reuters.

Отмечается, что воздушное судно упало в море вскоре после взлета. Спасателям удалось достать тела двух погибших, тела еще двоих, по информации очевидцев, были видны среди обломков.

При этом интернет-портал Koaci со ссылкой на источники пишет, что самолет принадлежал украинской компании, перевозившей груз для армии Франции.

Как уточняет РИА Новости, среди жертв крушения нет российских граждан.