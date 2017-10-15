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Мать сообщила подробности смерти упавшей с трапа в Пулково девочки

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Полуторагодовалая девочка, упавшая с трапа самолета в аэропорту Пулково, умерла от остановки сердца. Об этом телеканалу РЕН ТВ заявила ее мать.

«Вчера у ребенка остановилось сердце. Это была уже четвертая остановка за сутки. Ребенок к тому времени перенесла уже три клинических смерти. Врачи уже не смогли завести сердце. Они пытались завести его в течение получаса, но не смогли», — рассказала женщина.

Ранним утром о смерти ребенка сообщил «Росбалт» со ссылкой на родственников.

Девочка с конца сентября находилась в реанимации, врачи оценивали ее состояние как тяжелое.

Инцидент в Пулково произошел 28 сентября. При выходе пассажиров из самолета обрушился пролет трапа. С высоты трех метров упали 44-летняя женщина с полуторогодовалой внучкой. Женщина получила переломы, девочка — черепно-мозговую травму.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») и 266 («Недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования»).

Кроме этого, в отношении неустановленных должностных лиц уполномоченного контролирующего органа в сфере воздушного транспорта, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

30 сентября сообщалось о задержании начальника участка механических работ службы спецтранспорта аэропорта Пулково, который руководил ремонтом обрушившегося трапа.

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