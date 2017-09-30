Работник Пулково задержан из-за падения пассажирки с ребенком с трапа

В Санкт-Петербурге задержан начальник участка механических работ службы спецтранспорта аэропорта Пулково. Об этом говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Следственные органы считают, что задержанный является ответственным за проведение ремонтных работ трапа, с которого упали две пассажирки.

«При допросе в качестве подозреваемого он дал признательные показания. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении последнего меры пресечения», — сообщает региональное управление СКР.

Инцидент в Пулково произошел 28 сентября. При выходе пассажиров из самолета на самоходный трап произошло повреждение поворотной части платформы, из-за чего пролет трапа обрушился. Вместе с ним на асфальт с высоты более трех метров упали две пассажирки — 44-летняя женщина с полуторогодовалой внучкой.

В результате падения они получили травмы и были госпитализированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») и 266 («Недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования»).

Поворотная часть платформы трапа неоднократно подвергалась ремонту. В связи с этим следствие полагает, что ремонтные работы являются недоброкачественными.

Кроме этого, в отношении неустановленных должностных лиц уполномоченного контролирующего органа в сфере воздушного транспорта, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 293 УК РФ («Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

