Перепалка пассажиров задержанного на 15 часов рейса с полицией попала на видео

Пассажиры задержанного на 15 часов рейса авиакомпании «Вим-Авиа» из петербургского аэропорта Пулково в Анталью устроили перепалку с сотрудниками авиагавани и полицейскими. Видео инцидента публикует телеканал РЕН ТВ.

По данным издания, пассажиров выгнали из зоны ожидания, поставив в паспорта печати об аннуляции пересечения границы. Отмечается, что причины задержки не называются.

По данным онлайн-табло Пулково, вылет рейса NN 9315 должен был состояться в 03:55 мск во вторник, 23 мая, однако борт покинул аэропорт лишь в 15:52.

В середине мая борт «Вим-Авиа», следующий тем же рейсом, был задержан на 18 часов.