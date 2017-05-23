Путешествия
 

Перепалка пассажиров задержанного на 15 часов рейса с полицией попала на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Пассажиры задержанного на 15 часов рейса авиакомпании «Вим-Авиа» из петербургского аэропорта Пулково в Анталью устроили перепалку с сотрудниками авиагавани и полицейскими. Видео инцидента публикует телеканал РЕН ТВ.

По данным издания, пассажиров выгнали из зоны ожидания, поставив в паспорта печати об аннуляции пересечения границы. Отмечается, что причины задержки не называются.

По данным онлайн-табло Пулково, вылет рейса NN 9315 должен был состояться в 03:55 мск во вторник, 23 мая, однако борт покинул аэропорт лишь в 15:52.

В середине мая борт «Вим-Авиа», следующий тем же рейсом, был задержан на 18 часов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Видео: пассажиры в Пулково более 10 часов ждут вылета самолета в Анталью
Рейс из Екатеринбурга в Анталью задержали на семь часов
Рейс из Петербурга в Анталью задержали на 18 часов
Прокуратура возбудила дело против «Вим-Авиа» из-за 900 задержанных рейсов
Последние новости
Умер сыгравший Джеймса Бонда актер Роджер Мур
Назван новый источник существования внеземной жизни
Банк России рассказал о помощи 200 валютным ипотечникам
В Запорожье разоблачили отправлявших пенсии в ДНР чиновников
СМИ назвали имя предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере
Перепалка пассажиров задержанного на 15 часов рейса с полицией попала на видео
Капитан «Спартака» Глушаков назвал Урганта «топовым чудаком»
Путешествия
Путешествия
 — 
00:14 Сегодня
Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-Балкарии

Молодые да мобильные

Половина российских туристов оказалась моложе 35 лет
13:42 Сегодня

Половина россиян проведет летний отпуск дома

16:34 Сегодня

В оздоровительных лагерях в 2017 году отдохнут пять миллионов детей

15:06 Сегодня

Киоски самостоятельной регистрации пассажиров научили передвигаться

Путешествия
 — 
00:09 22 мая 2017
Ultra-Orthodox Jewish women enjoy the beach at the Mediterranean Sea beach front during the last vacation day of the Jewish Passover holiday, in Tel Aviv, Israel, Tuesday, April 22, 2014. (AP Photo/Oded Balilty)

Для атеиста и туриста

Зачем и куда ехать путешественнику в Израиле
15:23 22 мая 2017

Жительница Перми арендовала на 99 лет необитаемый остров в Тихом океане

10:43 Сегодня

В Великом Новгороде отметят праздник славянской письменности

14:22 Сегодня

Сторонник Трампа вынудил экипаж United Airlines прервать перелет

Путешествия
 — 
00:03 6 мая 2017

Рыба или мясо?

Самый известный российский авиационный шеф о вкусах пассажиров и бортовом меню
14:35 22 мая 2017

Названы самые популярные российские курорты для активного отдыха

09:31 12 мая 2017

Здание посольства КНДР в Берлине переоборудовали под хостел

12:38 Сегодня

Эксперты заявили об отсутствии российских туристов в Манчестере

Россия
Саша Спилберг«Я просто пришла сказать — "Привет!"»
Саша Спилберг о чипсах, блогерах, хейте в политике и своем визите в Госдуму
Мощам Николая Чудотворца за первый день поклонились 25 тысяч человек
Откусившего кончик носа соседу жителя Татарстана отправили в колонию
«Мы вряд ли переубедим ярых гомофобов»
Почему родители выгоняют из дома детей с нестандартной половой ориентацией
Валентин ГафтТеатру не нужны каратели
Валентин Гафт рассказал МОСЛЕНТЕ о современниках и своем отношении к цензуре
Песков заявил об отсутствии у Путина планов на предвыборную кампанию
Дадину присудили премию фонда Немцова
Все материалы
Мир
Дональд ТрампТанцы с саблями
Президент США с удовольствием и пользой провел время в ваххабистском королевстве
Смерть на стадионе
Взрыв в британском Манчестере унес жизни десятков человек
Manchester Arena incident Police at Manchester Arena after reports of an explosion at the venue during an Ariana Grande gigКровь Манчестера
Что известно о взрыве, унесшем жизни минимум 22 человек
Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Египта
СМИ назвали имя предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере
Kurdish Peshmerga forces guard their position at Omar Khaled village near Tal Afar, west of Mosul August 24, 2014. Peshmerga forces intensified their defences in the southern parts of the oil-rich city of Kirkuk on Saturday, defending ramparts just a few hundred metres away from Islamic State militants.Боевой народ
Рассорят ли курды США и Турцию
«Он просто идиот без всякого плана»
Что думают о Трампе и его политике простые жители Ближнего Востока
Все материалы
Бывший СССР
Визами по воде
Отгородится ли Украина от России железным занавесом
Раскоронованного вора в законе Яшку Бакинского убили в Баку
В Запорожье разоблачили отправлявших пенсии в ДНР чиновников
В Латвии активист потребовал наказать пожаловавшегося на «русских вшей» депутата
Радикалы угрожали разгромить ливанское кафе в Киеве из-за дорогого кофе
На месте Лукьяновского СИЗО в Киеве задумали построить ночной клуб
Украинские националисты снесли стелы с надписями на венгерском в Закарпатье
Все материалы
Финансы
Союз медведя и верблюда
Как Россия и ОПЕК снова попытаются толкнуть нефтяные цены вверх
Банк России рассказал о помощи 200 валютным ипотечникам
В Госдуме сочли уникальной разницу между доходами крестьян и финансистов
Для «нормальной жизни» семье из трех человек понадобилось 84 тысячи рублей
Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике России
Всемирный банк спрогнозировал падение уровня бедности в России
В S&P предупредили о неготовности российских банков к экономическим шокам
Все материалы
Бизнес
СПИКой на экспорт
О перспективах дальнейшей локализации автопроизводства в России
В подмосковном хозяйстве рассказали о запаздывающем из-за холода урожае клубники
Акцизные марки для сигарет подорожали на 50 рублей
Nokia и Apple отказались от взаимных судебных претензий
Эксперт прокомментировал компенсацию абонентам «МегаФона» за сбой в сети
Рабочий заклеивает рекламный плакат в витрине ЦУМа, содержанием которого заинтересовалась Федеральная антимонопольная службаГиперактивное регулирование
За что критикуют российских антимонопольщиков
«GM-АвтоВАЗ» вынужденно приостановил работу конвейера
Все материалы
Силовые структуры
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
Рабский блуд
Монолог активиста о вызволении секс-невольниц в современной России
F/A-18E взлетает с авианосца «Рональд Рейган»Взлет с ускорением
Как американские самолеты взлетают с авианосцев
Саудовская Аравия купит американские патрульные самолеты Р-8А Poseidon
В суде раскрыли подробности дела отца полковника Захарченко о растратах
«Газпром» заявил о двукратном росте задолженности Минобороны
Надругавшемуся над школьницей и задушившему ее волгоградцу вынесли приговор
Все материалы
Наука и техника
Кружок ликбез (ликвидация безграмотности) — массовое обучение неграмотных взрослых чтению и письму в Советской России после революции. 1918 год«Латиницу называли "алфавитом революции"»
Зачем при Сталине хотели отменить кириллицу
Большая резня
Зачем британцы жестоко истребляли домашних кошек и собак
Ведро с гайками
Как в погоне за Apple система Android стала самой популярной
«Око Саурона» поймало таинственные космические вспышки
Открыт новый тип планет
Китайский батискаф начал спуск на дно Марианской впадины
В НИИ козоводства отчитались о трате 40 миллионов на «убийцу» Windows
Все материалы
Спорт
«Сборную России начали прессовать, и она прогнулась»
Тренер Канарейкин — о проигрыше Канаде и отсутствии дисциплины в команде
Сергей Семак«Победа "Спартака" глаз не режет»
Сергей Семак — о триумфе московского клуба, Уфе и отечественных судьях
Работа над ошибками
Команда Олега Знарка удержала преимущество над финнами и завоевала бронзу ЧМ
Победитель Australian Open-2016 признался в участии в договорном матче
Хоккейный тренер Канарейкин назвал причины поражения России от Канады на ЧМ
Дзюба рассказал о расположении судей к «Спартаку»
Футбольный ЦСКА покинул трехкратный чемпион России
Все материалы
Культура
Подруга на конец света
Канны-2017. День 6: Изабель Юппер много не бывает
На пример
Американский мечтатель Кеннеди как образец для подражания
Не квадрат ты мне
Канны-2017. День 5: совриск между Европой и Америкой
Серебренникова повезли в СК
Умер сыгравший Джеймса Бонда актер Роджер Мур
Обыски у Серебренникова объяснили расследованием хищения 200 миллионов рублей
Кремль дистанцировался от ситуации с обысками у Серебренникова
Все материалы
Интернет и СМИ
Алексей Макеев«Достойный сын Руси святой»
За что толпа мексиканцев жестоко избила российского блогера из Электростали
Опубликован шорт-лист конкурса молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина
Опасная правда
Зачем воскрес Mr. Freeman, заставивший многих задуматься о смысле жизни
В сети начали поиск пропавших во время теракта в Манчестере детей
В сети разозлились на неотесанного жениха на турецкой свадьбе
Покинутый подругой старый пингвин заинтересовался аниме-девочкой
Канадцы приступили к созданию соцсети для украинцев
Все материалы
Ценности
Ветреные натуры
Российские туристы в Турции выбирают активный отдых на яхтах
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Москвичам покажут принтер для татуировок
Лишенный двигателей самолет Элвиса Пресли оценили в 3,5 миллиона долларов
Марка Artdeco снабдила женщин арсеналом для декора бровей
Charlotte Olympia украсила слиперы матрешками и сакурой
Alberto Guardiani применил при создании обуви мех пони
Все материалы
Путешествия
Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-БалкарииМолодые да мобильные
Половина российских туристов оказалась моложе 35 лет
Ultra-Orthodox Jewish women enjoy the beach at the Mediterranean Sea beach front during the last vacation day of the Jewish Passover holiday, in Tel Aviv, Israel, Tuesday, April 22, 2014. (AP Photo/Oded Balilty)Для атеиста и туриста
Зачем и куда ехать путешественнику в Израиле
Перепалка пассажиров задержанного на 15 часов рейса с полицией попала на видео
Половина россиян проведет летний отпуск дома
Киоски самостоятельной регистрации пассажиров научили передвигаться
Жительница Перми арендовала на 99 лет необитаемый остров в Тихом океане
Сторонник Трампа вынудил экипаж United Airlines прервать перелет
Все материалы
Из жизни
Памела Андерсон на Каннском фестивалеПамела, которую мы потеряли
Звезда «Спасателей Малибу» и другие знаменитости, очарованные ботоксом
Трое — не толпа
Как живется в любовном союзе, если в нем больше двух человек
«Здесь все проще относятся к жизни»
История крымчанки, переехавшей в американский Портленд
В Индии связали 14-километровый шарф
В сургутский магазин пришли четыре коровы
Агент Louis Vuitton пожаловалась на угрозы после увольнения модели за лишний вес
Китаец провел по городу крокодила на поводке и сделал из него шашлык
Все материалы
Какие машины появятся в России этим летом
«Веста»-универсал, новая «Шкода» и еще 8 машин, которые появятся в России летом
Очередь для народа
Длительный тест Hyundai Creta: первые впечатления
20 фактов о новом кроссовере Skoda
Все, что нужно знать о Skoda Karoq прямо сейчас
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
Появились фотографии нового кроссовера Citroen
«Хонда» назвала рублевые цены на новый CR-V
Renault отзовет в России 10 тысяч кроссоверов Kaptur
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы