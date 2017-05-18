Рейс из Екатеринбурга в Анталью задержали на семь часов

Вылет рейса WZ-9382 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Анталью задержали на 7,5 часа. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло сайта перевозчика.

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Самолет Ту-204 должен был покинуть авиагавань Кольцово в 6:00 по местному времени (4:00 мск) в четверг, 18 мая, но вылет перенесли на 13:30 (11:30 мск).

Как уточняется на сайте аэропорта, причиной задержки стала «подготовка рейса».

Авиакомпания Red Wings выполняет в Анталью только сезонные чартеры. Перевозчик использует только российские самолеты и считается крупнейшим эксплуатантом и покупателем лайнеров Ту-204.

В середине мая вылет самолета из Санкт-Петербурга в Анталью отложили на 18 часов. В аэропорту Пулково застряли почти 300 человек. Трем десяткам из них перевозчик «Вим-Авиа» предоставил отель, остальные вынуждены были ждать вылета в авиагавани.