В президентском дворце Южной Кореи нашли листовки из КНДР

Пропагандистские листовки Северной Кореи были найдены на территории официальной резиденции президента Южной Кореи в Сеуле. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает агентство Ёнхап со ссылкой на службу безопасности Голубого дома.

Агитационные материалы с критикой военного сотрудничества Сеула с Вашингтоном были разбросаны на территории резиденции и на прилегающих улицах. Предположительно, они были доставлены при помощи воздушных шаров или дронов.

Отмечается, что это первый успешный опыт залистовывания резиденции президента.

Публичное одобрение действий КНДР является в Южной Корее уголовным преступлением.

