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Появились новые подробности аварии с голой россиянкой в Доминикане

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Украинка Иванна Боярчук, задержанная в Доминиканской республике после гибели ее подруги, россиянки Натальи Бородиной, возможно, в момент аварии находилась под действием алкоголя и наркотиков. Об этом пишет местный ресурс Ensegundos.

По его информации, 11-летний сын Бородиной, вопреки появлявшимся ранее сообщениям, находился не в России, а вместе с матерью. Поездку, закончившуюся гибелью родителя, мальчик пропустил, поскольку остался в отеле.

К аварии, как отмечает Ensegundos, мог привести целый ряд нарушений, допущенных Боярчук, которая была за рулем. Будучи в нетрезвом виде, она вела машину одной рукой, а другой снимала свою подругу на телефон. Из-за этого украинка могла не заметить лужу, наезд на которую привел к потере управления, смещению автомобиля вправо и столкновению высунувшейся в окно обнаженной Бородиной с дорожным знаком.

Видео: ren.tv

Однако на судебных слушаниях с Боярчук были сняты все подозрения, сообщил Mirror почетный консул Украины в республике Андреа Биамонти. Суд счел, что Бородина стала жертвой собственной халатности. Ее подруга освобождена из-под стражи и уже вернулась в отель; покинула ли она страну, неизвестно.

В свою очередь The Daily Mail пишет, что сын Бородиной во время инцидента находился в Воронеже, где и живет со своей тетей. Издание сообщает, что мальчика зовут Ермак, и что судьбой ребенка заинтересовались его отец Александр Палагушкин, а также дед Борис, который служил на флоте, а сейчас является проректором по научной работе Сибирского государственного университета водного транспорта.

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