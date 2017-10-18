Людей заставили есть самый омерзительный фрукт на планете и показали их реакцию

YouTube-проект проект дал ста разным людям попробовать плод дуриана, который называют самым зловонным на Земле. Реакция подопытных показали на видео.

Участники эксперимента сначала обнюхали объект исследования, а потом попытались съесть кусочек. Еще на этапе

обонятельного анализа некоторые из них напрочь отказывались употреблять фрукт. Те, кто видел дуриан раньше, расстроились еще когда увидели, как ассистент несет к ним плод.

Нюхачи сравнили запах дуриана с мусором, немытыми гениталиями или ногами. Впрочем, некоторым показалось, что дуриан по запаху похож на ананас или орехи. Большинство подопытных нашли в себе силы попробовать фрукт, однако жевали его без особенного удовольствия и корчились от омерзения. У некоторых сработал рвотный рефлекс и они выплюнули пожеванную мякоть. Одна девушка напрочь отказалась даже брать плод в руки.

Правда, некоторым дуриан понравился. Кое-кому он напомнил на вкус кокоса, манго или моркови.