Великобритания столкнулась с беспрецедентным террористическим наступлением

Глава контрразведки Великобритании (MI5) Эндрю Паркер заявил, что за 34 года работы в спецслужбе никогда не сталкивался с таким количеством терактов и попыток их совершения на территории королевства. Об этом сообщает The Independent.

По его словам, Великобритания переживает «беспрецедентное и неумолимое террористическое наступление». В подтверждение своих слов, глава MI5 привел статистику: за семь месяцев этого года его ведомство и полиция предотвратили семь терактов, задержаны 379 подозреваемых.

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В то же время контрразведка расследует 500 дел об экстремизме и терроризме, фигурантами которых являются три тысячи человек. Еще 20 тысяч находятся в поле зрения правоохранительных органов. При этом Паркер признал, что не имеет точных данных о количестве потенциальных джихадистов, которые могут совершить атаки.

Он отметил, что современные террористические нападения совершаются быстро — промежуток времени между планированием и реализацией нападения может составлять всего несколько дней. Кроме того, теракты могут реализовываться почти спонтанно.

«Экстремисты всех возрастов, пола и происхождения объединяются токсичной идеологией насильственной победы, которая их ведет. Они используют грубые, но смертельные методы атаки с использованием ножа или транспортного средства или более сложные сценарии», — констатировал Паркер.