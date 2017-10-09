Неудавшемуся подрывнику дали пожизненное в Великобритании

Королевский суд города Уинчестер (графство Гемпшир, Великобритания) приговорил к пожизненному сроку 29-летнего жителя Бирмингема Захида Хуссейна. Об этом сообщает BBC News.

В мае этого года Хуссейн был признан виновным в подготовке теракта. В 2015-м он смастерил самодельную бомбу из скороварки, шрапнели и пороха. Устройство злоумышленник планировал заложить под железнодорожные пути.

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Взрывотехники, которые позже разобрали устройство, сообщили, что из-за массы допущенных ошибок бомба не могла взорваться и не представляла серьезной угрозы.

В доме Хуссейна была обнаружена экстремистская литература, а также наставление по ведению партизанской войны.

Защита подсудимого настояла на проведении психиатрической экспертизы. Врачи признали, что во время подготовки к теракту, а также в настоящее время Хуссейн страдает параноидальной шизофренией. Тем не менее судья приговорил его к пожизненному тюремному заключению с возможностью подать апелляцию на досрочное освобождение через 15 лет.

15 сентября в час пик на станции метро Parsons Green, расположенной на западе Лондона, произошел взрыв. Очевидцы сообщили, что бомба сдетонировала в ведре, оставленном в пакете в вагоне поезда. В результате атаки ранения, травмы и ожоги получили 22 человека.

Британские власти заявили, что рассматривают произошедшее как теракт. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).