В Великобритании арестованы 11 участников неонацистской группировки

Полиция Великобритании арестовала 11 участников неонацисткой группировки National Action. Об этом сообщает BBC News.

Шесть человек были задержаны в северо-западной Англии, двое в Южном Уэльсе, один в Уилтшире и двое в Западном Йоркшире. По месту жительства подозреваемых проводятся обыски.

Арестованным от 22 до 35 лет. Шестерым из них инкриминируется подготовка терактов, пятеро подозреваются в финансировании терроризма.

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National Action стала первой крайне правой организацией, которая в прошлом году была запрещена в Великобритании. Участие в запрещенной организации является уголовным преступлением, за которое грозит до десяти лет тюремного заключения.

5 сентября сообщалось, что в Великобритании были задержаны несколько военнослужащих, которые предположительно являлись участниками National Action.

В мае немецкие следователи разоблачили неонацистскую ячейку в армии Германии. Толчком к началу расследования стало задержание военнослужащего, который обманным путем получил свидетельство беженца и планировал теракт, чтобы ухудшить отношение общества к мигрантам. После этого полицейские также задержали пятерых его пособников и провели обыски в казарме в коммуне Илькирш-Граффенштаден на северо-востоке Франции, где обнаружили нацистскую символику.

