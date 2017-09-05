Британских солдат-неонацистов арестовали по подозрению в подготовке терактов

Нескольких британских военнослужащих, которые, предположительно, являлись членами запрещенной неонацистской группировки «Национальное действие», арестовали по подозрению в подготовке террористических актов. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает The Telegraph.

По данным издания, полиция совместно с контртеррористическими подразделениями из Уэст-Мидлендс, Уэльса и Ист-Мидлендса взяла под стражу четверых мужчин в возрасте от 22 до 32 лет. Сколько из них являются военнослужащими, не уточняется. В настоящее время все они находятся в полицейском участке в Уэст-Мидлендсе.

В Министерстве обороны Великобритании уже подтвердили факт ареста нескольких военнослужащих в соответствии с законом о борьбе с терроризмом.

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В рамках спецоперации также были проведены обыски. Как подчеркнули в полиции, все действия были тщательно спланированы. «Угрозы общественной безопасности не было», — уточнили в ведомстве.

В мае немецкие следователи разоблачили неонацистскую ячейку в армии Германии. Толчком к началу расследования стало задержание военнослужащего, который обманным путем получил свидетельство беженца и планировал теракт, чтобы ухудшить отношение общества к мигрантам. После этого полицейские также задержали пятерых его пособников и провели обыски в казарме в коммуне Илькирш-Граффенштаден на северо-востоке Франции, где обнаружили нацистскую символику.