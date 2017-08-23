Социологи рассказали о миллионах американских нацистов

Примерно 22 миллиона американцев считают нацистские убеждения вполне допустимыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса The Washington Post и ABC News.

Исследование показало, что мнения о допустимости радикально правых взглядов придерживаются 9 процентов американцев. 83 процента, в свою очередь, с ними не согласны. При этом социологи попросили респондентов оценить реакцию президента США Дональда Трампа на столкновения ультраправых с левыми активистами в городе Шарлотсвилль. 31 процент опрошенных поддержали президента, 53,5 процента не согласились с его оценками.

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12 августа в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. После этого в городе вспыхнули беспорядки, в которых пострадали 15 человек.

Позднее на шествии против акции ультраправых в толпу на большой скорости въехал автомобиль. В результате погиб один человек, еще 19 получили ранения. В тот же день на окраине города упал полицейский вертолет, погибли два человека. Власти увязали инцидент с произошедшими ранее событиями.

Трамп осудил насилие, но высказался против сноса памятников. Также он обвинил СМИ в попытках переписать историю.