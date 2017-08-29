Интернет и СМИ
 

Закрыт главный рассадник ненависти в интернете

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Дон Блэк
Дон Блэк

Американский сайт Stormfront, существующий с 1995 года и основанный великим магистром Ку-клукс-клана Доном Блэком (Don Black), закрыт за разжигание расовой ненависти. Об этом сообщает Mashable.

Портал был неоднократно признан правозащитниками «главным рассадником ненависти в интернете». Из письма хостинг-провайдера Web.com следует, что компания отказалась обслуживать домен, поскольку портал олицетворял ненависть по отношению ко многим группам людей.

«Решение прекратить обслуживание сайта Stormfront демонстрирует, что компания и дальше будет придерживаться собственной политики и поддерживать разнообразных клиентов», — говорилось в пресс-релизе.

Считается, что Блэк создал сайт в 1995 году после трех лет обучения программированию, которые он провел в тюрьме за «попытку свержения карибского правительства». Портал задумывался как убежище для начинающих нацистов, которые крайне радикально выражали свою ярость в интернете.

По данным активистов, борющихся с расистскими организациями, на форуме сайта были зарегистрированы более 300 тысяч человек.

16 августа стало известно, что самый популярный среди американских неонацистов сайт The Daily Stormer после бойкота хостинговых компаний в США перебрался в доменную зону .ru. До этого ресурсы неонацистов были заблокированы регистраторами доменов GoDaddy и Google Domains, также был закрыт YouTube-канал The Daily Stormer. Позднее домен сайта разделегировали и в российской зоне.

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