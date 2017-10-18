Экономика
 

Nissan опубликовал видеотизер кроссовера с электроприводом

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Японская корпорация Nissan на официальной странице в Twitter опубликовала видеотизер кроссовера с электродвигателем. Ожидается, что новинка будет представлена 25 октября на международном автосалоне в Токио.

У автомобиля пока нет названия (либо оно держится в строжайшей тайне). Вероятно, его объявят во время презентации в японской столице. Компания не намерена развивать линейку электромобилей Nissan Leaf — хэтчбек на электротяге с таким именем был презентован в сентябре 2017 года.

Предположительно, новая машина будет называться Terra. В августе сообщалось, что компания запатентовала это название для нового электрического кроссовера, построенного по базе Nissan Leaf. Причем патент был получен в Малайзии из-за нежелания автоконцерна поднимать шум.

Серийный выпуск кроссовера на электротяге планируется начать с 2019 года.

Концепт электрокроссовера Nissan представил еще в 2012 году на автосалоне в Париже. Автомобиль оснащен силовой установкой с тремя электродвигателями: один для передних колес, два других для задних.

О постепенном переходе на автомобили с электрической или гибридной силовой установкой объявили Ford и Volkswagen, а также входящая в его состав Audi. Отказаться от выпуска машин с двигателями внутреннего сгорания пообещала Volvo. Популярный тренд коснулся также премиальных марок, таких как Jaguar и Bentley.

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