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Президенты США нашли необычное применение красной кнопке

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Совещание в Овальном кабинете Белого дома
Совещание в Овальном кабинете Белого дома

Бывший президент США Барак Обама использовал красную кнопку, установленную в Овальном кабинете Белого дома, чтобы заказывать чай. Об этом пишет британский миллиардер, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон в своей книге Finding my Virginity, передает The Washington Examiner.

«Я обратил внимание на красную кнопку на его столе. Обама заметил мой взгляд и сказал, что "раньше такие кнопки использовались в случае чрезвычайных ситуаций, а сейчас я с их помощью заказываю чай для гостей"», — пишет Брэнсон.

Издание напоминает, что в апреле 2017 года американские журналисты выяснили, что нынешний президент Дональд Трамп жмет красную кнопку, если хочет выпить Колы.

«Красная кнопка» — стереотипное название системы, якобы позволяющей президентам ядерных держав запускать межконтинентальные ракеты. В реальности рядом с главой Белого дома постоянно находится специальный офицер, который хранит так называемый ядерный чемоданчик, в котором на карточке, схожей по размеру с кредитной, напечатаны «Золотые коды» для инициации ракетного ядерного удара.

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