Трамп рассказал об ощущении после получения «ядерного чемоданчика»

Получение «золотых» кодов для запуска американских баллистических ракет очень отрезвляет. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в интервью ABC News, содержание передает издание The Hill.

«Когда они объясняют, что это значит, и о какого рода разрушениях вообще идет речь, это очень отрезвляет. В каком-то смысле очень, очень страшно», — рассказал американский лидер. Он пояснил, что бессоницы из-за этого чувства у него не будет, и он верит, что справится с возложенной на себя ответственностью.

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Ранее он также сообщил прессе, что ему нравятся телефоны в Белом доме, а также стол в Овальном кабинете, за которым работали президенты Джон Кеннеди, Рональд Рейган, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Церемония инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов состоялась 20 января в Вашингтоне. Пока она проходила, персонал выносил из Белого дома вещи бывшего хозяина резиденции Барака Обамы и членов его семьи и заменял их на предметы обстановки и обихода Дональда Трампа.

«Золотые коды», напечатанные на карточке, схожей по размеру с кредитной, позволяют президенту США отдать команду на запуск стратегических ядерных ракет.