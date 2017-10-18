Парашютист лишился штанов во время прыжка

Видео: dailymail.co.uk

В американском штате Юта один парашютист стянул штаны у другого во время прыжка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Вскоре после того, как спортсмен-экстремал Майлз Мортенсен (Miles Mortensen) выпрыгнул из самолета, к нему подлетел его приятель, схватил за пояс и спустил брюки до щиколоток. Парашютист отреагировал на это маниакальным хохотом. Затем он пожаловался на холод и с кряхтением попытался вернуть одежду на место. Он не сумел это сделать и приземлился без штанов.

В 2016 году сообщалось, что американец во время прыжка с парашютом в Техасе потерял свой кроссовок. Ботинок улетел вниз, но парашютист пустился за ним в погоню и догнал.