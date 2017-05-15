Старейшим парашютистом в мире стал 101-летний британский ветеран

101-летний британец Брайсон Уильям Вердун Хейес (Bryson William Verdun Hayes) стал самым пожилым парашютистом в мире. Об этом сообщает издание The Guardian.

Хейес совершил прыжок с парашютом в возрасте 101 года и 38 дней. Прежний обладатель рекорда, канадец Арман Гендро (Armand Gendreau), установил его в возрасте 101 года и трех дней.

Вместе с Хейесом прыгнули его родственники, в том числе 74-летний сын Брайан, 50-летний внук Роджер, 21-летняя правнучка Элли и 16-летний правнук Стэнли. Целью акции был сбор средств для благотворительной организации The Royal British Legion, которая помогает ветеранам.

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Во время Второй мировой войны Хейес участвовал в высадке в Нормандии, а затем сражался во Франции, Нидерландах, Бельгии и Германии, награжден орденом Почетного легиона.

Хейес хотел заняться парашютным спортом с 90 лет, но жена его отговаривала. Он совершил первый прыжок только после смерти супруги. К тому времени ему исполнилось 100 лет.

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