В Таджикистане поставили на учет всех геев и лесбиянок

МВД и Генпрокуратура Таджикистана составили список из 370 геев и лесбиянок, проживающих в стране. Об этом в среду, 18 октября, передает портал CA-news.

Отмечается, что перепись представителей нетрадиционных сексуальных меньшинств проходила в рамках операций с кодовыми названиями «Нравственность» и «Чистка». В перечне 319 мужчин-гомосексуалистов и 48 женщин-лесбиянок. О предпочтениях еще троих человек неизвестно. «Принадлежность этих людей к секс-меньшинствам доказана, и все они поставлены на оперативный учет», — отмечает издание.

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На условиях анонимности один из сотрудников правоохранительных органов сообщил, что геи и лесбиянки поставлены на учет из-за того, что они, так же «как и проститутки, подвержены высокому риску заражения ВИЧ-инфекцией и входят в группу уязвимых слоев населения в связи с частой сменой партнеров».

Таджикистан декриминализовал гомосексуальные отношения в 1998 году, отменив закон советской эпохи. Отношение к сексуальным меньшинствам с тех пор практически не изменилось. В мае 2015 года Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией заявил, что «по приблизительным данным, число мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, в Таджикистане составляет 30 тысяч». В МВД страны опровергли эти данные.