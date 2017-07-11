Рахмон призвал таджикистанцев брить бороды

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал жителей страны отказаться от ношения бород и хиджабов. Об этом он сказал во вторник, 11 июля, в ходе выступления в Душанбе, передает радиостанция «Азаттык» (местная редакция радио «Свобода»).

По словам Рахмона, ношение хиджабов и облачение женщин в черное не соответствуют таджикским национальным традициям, а ношение бороды, по его мнению, не обязательно является признаком религиозности. Он призвал граждан «поклоняться Всевышнему сердцем» и не стремиться выразить свою «правоту» через внешние атрибуты.

Материалы по теме Утехи чародеев Как в Таджикистане борются с домогательствами магов и колдунов

«В последние годы под влиянием интернет-сетей и отдельных групп расширяется пропаганда чуждой нашей культуре одежды в наших городах и районах, особенно среди женщин, что является тревожным», — сказал таджикистанский лидер.

В Таджикистане уже несколько лет ведется борьба с этим. В январе 2016-го сотрудники таджикской милиции отчитались о том, что в 2015 году в Хатлонской области принудительно сбрили бороды почти 13 тысячам мужчин. Кроме того, были закрыты 162 торговые точки, занимавшиеся продажей сатров (хиджабов — прим. «Ленты.ру»).

В 2010 году Эмомали Рахмон раскритиковал соотечественниц, которые заимствуют иностранный стиль одежды, имея в виду ношение хиджаба — традиционного мусульманского платка. По его мнению, они должны одеваться в стиле «древнего таджикского народа».