145-килограммовая американка села на племянницу и задушила ее

Американку обвинили в убийстве после того, как она посидела на своей племяннице. Об этом сообщает The Washington Post.

Инцидент произошел в городе Пенсакола, штат Флорида. Мать девочки, Грэйс Смит, не могла справиться со шкодящей дочерью, и попросила ее тетю проучить ее.

Весящая 145 килограммов 64-летняя Вероника Поузи решила наказать девятилетнюю племянницу и ударила ее линейкой и металлической трубкой. Девочка побежала к креслу, женщина догнала ее и села сверху. 34-килограммовая девочка начала жаловаться, что не может дышать, но Поузи не прекратила экзекуцию.

Когда женщина встала с девочки, та была уже мертва. Врачи установили, что у нее случился сердечный приступ из-за недостатка кислорода. Сколько времени Поузи сидела на девочке, не уточняется.

В отношении Поузи возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Родители девочки обвиняются в ненадлежащем уходе за ребенком. Разбирательство по делу намечено на 3 ноября.