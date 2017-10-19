Уснувшая на путях и попавшая под поезд американка выжила

В американском штате Колорадо женщина уснула на путях и осталась жива после проезда железнодорожного состава. Об этом сообщает New York Post.

По какой причине американка оказалась на рельсах, издание не уточняет. Известно только, что после инцидента она быстро ушла, не дожидаясь приезда врачей.

Как отмечает газета, женщина не слышала приближающийся поезд, потому что на ней были наушники.

В начале апреля житель китайского города Далянь прыгнул с железнодорожной платформы прямо перед прибывающим на станцию поездом, однако остался жив. «Мужчина почувствовал себя плохо, а потом прыгнул вниз», — рассказал один из спасателей, которые приехали на место и вытащили пострадавшего из-под состава. Поезд проехал над ним и не причинил вреда.