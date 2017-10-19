Названы самые ужасающие статьи «Википедии»

Редакция развлекательного портала Buzzfeed попросила пользователей показать страницы «Википедии», содержание которых оказалось настолько страшным, что лишило их сна.

Публикацию итогового списка из 17 статей пришлось снабдить предупреждением о риске возникновения тревожных состояний у особо чувствительной аудитории.

Список образцов самого жуткого контента возглавила история пары садистов Фреда и Розмари Уэст (Fred and Rosemary West) из Великобритании. На протяжении 20 лет супруги пытали и убивали молодых женщин, в том числе замужних и имеющих детей.

Второе место заняла городская легенда о смертоносных черноглазых детях. Биография американки Лиззи Борден (Lizzie Borden), проходившей главной подозреваемой в деле об убийстве отца и мачехи, оказалась на третьей строчке.

Четвертую и пятую строчки рейтинга пользователи отдали вторжению в эфир Макса Хедрума (Max Headroom broadcast signal intrusion) и статье о вероятном трагическом будущем Вселенной.

Неожиданно парад страшилок и душегубов замыкнула страница, посвященная работе американского ученого Карла Паттерсона Шмидта (Karl Patterson Schmidt), изучавшего земноводных и рептилий, а также свойства ядов, выделяемых некоторыми их представителями.