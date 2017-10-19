Туриста убило отвалившимся камнем в церкви во Флоренции

В базилике Санта-Кроче в итальянской Флоренции отвалившийся каменный элемент отделки убил испанского туриста. Об этом сообщает ANSA.

Крупный кусок оторвался от нефа храма и, пролетев около 20 метров, угодил в голову 52-летнему мужчине. На место происшествия прибыли врачи, которые пытались спасти пострадавшего, однако от полученной травмы он скончался.

Инженеры и эксперты, проверяющие сохранность деталей внутреннего убранства храма, заявили, что здание и его конструкции находятся в хорошем состоянии и не могли представлять опасности для посетителей.

Базилика Санта-Кроче расположена в центре Флоренции. Является одной из самых популярных туристических достопримечательностей города. Самая крупная в мире францисканская церковь, знаменитая фресками Джотто и гробницами великих итальянцев. Построена в XIII-XIV веках.

15 августа сообщалось, что в пригороде Фуншала (столица автономного региона Мадейра, Португалия) во время праздника Богоматери 11 человек погибли после того, как на них упало дерево. Еще 35, включая маленького ребенка, пострадали. Традиционная процессия в честь святого покровителя острова, являющаяся частью фестиваля, была отменена.