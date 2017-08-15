Дерево убило 11 человек во время религиозного праздника на Мадейре

На Мадейре 11 человек погибли после того, как на них упало дерево, еще 35, включая маленького ребенка, пострадали. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что несколько человек были доставлены в местные больницы с травмами головы и переломами.

Инцидент произошел в Монте, пригороде Фуншала (столица Автономного региона Мадейры) во время праздника Богоматери (Festa da Senhora do Monte). Традиционная процессия в честь святого покровителя острова, являющаяся частью фестиваля, отменена.

Праздник Богоматери Монте ежегодно проводится 15 августа. Он является одним из самых масштабных и известных религиозных торжеств на Мадейре, для участия в нем на остров съезжаются тысячи гостей со всего мира. По традиции в этот день в церкви на холмах Монте проводится месса, а затем по улице проходит красочное шествие. Праздник также сопровождается развлекательной программой, музыкой и танцами.