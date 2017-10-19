В Новокузнецке Кемеровской области осужденный за убийство бездомного вбил себе в голову гвоздь в зале суда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел в начале октября. После оглашения судебного вердикта, по которому признавшийся в преступлении 45-летний мужчина получил 14 лет колонии строгого режима, осужденный начал биться головой о скамью. после этого он достал гвоздь и ударил себя в висок.

Он госпитализирован в состоянии комы. При этом, как заявили в прокуратуре, его здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что пострадавший ранее был неоднократно судим.