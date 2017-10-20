KFC зашифровала заветный рецепт жареной курятины в соцсети

Журналист из США Херб Скрибнер (Herb Scribner) обратил внимание на Twitter-аккаунт сети ресторанов быстрого питания KFC, администрация которого зашифровала рецепт «11 трав и специй» среди своих подписок в социальной сети. Об этом он сообщил в своем профиле.

По словам Скрибнера, его Twitter-аккаунт внезапно оказался среди подписок официальной страницы KFC, где он обнаружил еще пять профилей людей с именем Херб и пять бывших участниц культовой поп-группы Spice Girls. «Это мило», — отметил он.

Секретный рецепт компании состоит из 11 специй (в переводе на английский язык — spices) и приправ (в переводе на английский язык — herb). Таким образом получилось, что администраторы профиля KFC составили намек на него в своих подписках.

Подписчики Скрибнера назвали журналиста счастливчиком и оценили креатив сотрудников фастфуда. «И вот это я получаю за то, что весь день просиживаю в интернете», — расстроился один из них.

В конце августа 2016 года американская газета Chicago Tribune раскрыла тайну рецепта приготовления жареной курицы KFC со специями. Издание опробовало этот рецепт на практике и убедилось, что полученное блюдо практически не отличается по вкусу от фирменного.