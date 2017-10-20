Госдума рассмотрит закон о наделении владельцев смартфонов правами гаишников

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, наделяющий владельцев смартфонов некоторыми правами гаишников. Об этом говорится на сайте кабмина в пятницу, 20 октября.

Согласно документу, на основании данных, представленных «народными инспекторами» можно будет в определенных случаях назначать наказания без составления административного протокола.

В настоящее время законом установлено, что поступающая от граждан информация может служить только поводом к возбуждению административного дела. «Рассмотрение подобных обращений влечет за собой значительные временные и ресурсные затраты сотрудников Госавтоинспекции на процесс доказывания обстоятельств правонарушения», — отмечается в сообщении на сайте правительства.

В случае принятия законопроекта, для того чтобы стать борцом с правонарушителями, потребуется зарегистрироваться на портале госуслуг и приобрести гаджет с функцией видеозаписи и возможностью установки специализированного программного обеспечения.

Необходимые поправки в положения Кодекса об административных правонарушениях разработали в МВД по поручению президента России и были одобрены на заседании правительства 5 октября.