МВД предложило сделать любительские фото доказательством нарушения ПДД

МВД собирается внести в Госдуму законопроект, предусматривающий наказание нарушителей правил дорожного движения на основе фотографий и видео, сделанных случайными свидетелями. Об этом рассказал первый замглавы МВД России Александр Горовой, сообщает РИА Новости.

«В самое ближайшее время будет внесен закон о выявлении нарушений с помощью мобильных устройств гражданами РФ. Концепция закона сформулирована, сегодня прошли последние переговоры на уровне правительства», — заметил он.

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Зафиксированное очевидцем нарушение ПДД необходимо будет отправить на портал госуслуг, откуда информация будет передаваться в центр обработки данных МВД.

О разработке соответствующего пакета поправок в Кодекс об административных правонарушениях сообщалось в августе 2016 года. Отмечалось, что фото и видео должны быть сняты пользователями через специальное приложение. Сделанную запись невозможно будет отредактировать. Кроме того, вместе с ней будут автоматически отсылаться географические координаты места съемки.