За повторное опасное вождение предложили забирать автомобиль

За повторное опасное вождение предложили конфисковывать автомобили, соответствующее предложение было направлено председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Об этом сообщает ТАСС.

«Такое наказание, как лишение права управления транспортным средством, может оказаться недостаточно действенным. Лишь более серьезное наказание способно оказать наилучшее воздействие в целях минимизации нарушений», — говорится в обращении, подготовленном президентом Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахманом Янсуковым.

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Он предлагает подготовить данные поправки ко второму чтению рассмотрения законопроекта.

Законопроект о штрафах за опасное вождение был принят Госдумой в первом чтении в январе. Согласно документу, за совершение действий, квалифицируемых как опасное вождение, водитель должен заплатить до пяти тысяч рублей.

В июне 2016 года в ПДД появился новый вид правонарушения — опасное вождение. Под термином понимается неоднократное совершение действий, связанных с несоблюдением безопасной дистанции или бокового интервала, резким торможением перед автомобилем, подрезанием при перестроении и препятствованием обгону.