Госдума поддержала законопроект о штрафе за опасное вождение

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа за опасное вождение. Об этом в пятницу, 27 января, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправками, устанавливающими административную ответственность «в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей за совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как "опасное вождение"», предполагается дополнить главу 12 КоАП РФ в виде статьи 12.38.

В сопроводительных документах поясняется, что необходимость санкции вызвана запретом на такой стиль езды, введенным в июне 2016 года. «Опасное вождение в ряде случаев лишает других участников дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации», — подчеркивают авторы проекта.

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Их инициативу поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, а его первый зампред Вячеслав Лысаков предложил ужесточить ответственность за повторяющиеся случаи опасного вождения. Соответствующие поправки он пообещал подготовить ко второму чтению проекта закона.

При этом ответственность за опасное вождение понесут не только гонщики, но и «тихоходы», рассказал «Интерфаксу» замминистра внутренних дел России Игорь Зубов. Он пояснил, что любители слишком медленной езды не дают другим участникам движения перестраиваться, а, по словам депутата от «Справедливой России» Олега Нилова, который поднял этот вопрос, они провоцируют других на маневры, «чреватые ДТП».

8 июня прошлого года в правила дорожного движения (ПДД) внесли новый вид правонарушения — опасное вождение. Под термином понимается неоднократное совершение действий, связанных с несоблюдением безопасной дистанции или бокового интервала, резким торможением перед автомобилем, подрезанием при перестроении и препятствованием обгону.