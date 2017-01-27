Россия
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Госдума поддержала законопроект о штрафе за опасное вождение

Перейти в «Мою Ленту»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа за опасное вождение. Об этом в пятницу, 27 января, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправками, устанавливающими административную ответственность «в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей за совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как "опасное вождение"», предполагается дополнить главу 12 КоАП РФ в виде статьи 12.38.

В сопроводительных документах поясняется, что необходимость санкции вызвана запретом на такой стиль езды, введенным в июне 2016 года. «Опасное вождение в ряде случаев лишает других участников дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации», — подчеркивают авторы проекта.

Их инициативу поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, а его первый зампред Вячеслав Лысаков предложил ужесточить ответственность за повторяющиеся случаи опасного вождения. Соответствующие поправки он пообещал подготовить ко второму чтению проекта закона.

При этом ответственность за опасное вождение понесут не только гонщики, но и «тихоходы», рассказал «Интерфаксу» замминистра внутренних дел России Игорь Зубов. Он пояснил, что любители слишком медленной езды не дают другим участникам движения перестраиваться, а, по словам депутата от «Справедливой России» Олега Нилова, который поднял этот вопрос, они провоцируют других на маневры, «чреватые ДТП».

8 июня прошлого года в правила дорожного движения (ПДД) внесли новый вид правонарушения — опасное вождение. Под термином понимается неоднократное совершение действий, связанных с несоблюдением безопасной дистанции или бокового интервала, резким торможением перед автомобилем, подрезанием при перестроении и препятствованием обгону.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Законопроект о штрафе за опасное вождение внесен в Госдуму
Правительство определилось с наказанием за опасное вождение
В России вступил в силу запрет на опасное вождение
Последние новости
Умер первый глава ЛНР
Авторитет Итальянец стал фигурантом дела о бандитизме
Внук Трампа поползал в Белом доме
Польских студентов начали учить русскому языку по клипам «Ленинграда»
В сети выдали главному военному прокурору Украины «справку об олигофрении»
Американец нечаянно заработал миллион долларов на покупке дома за биткоины
Российский фигурист Ковтун стал вторым в короткой программе на ЧЕ
Другие материалы рубрики
00:06 Сегодня

«Рамзан Кадыров все объяснил одной фразой»

Должны ли мусульманки носить хиджаб в школе
08:11 Сегодня

Восстановлено теплоснабжение домов в Пензе после аварии

16:56 Сегодня

Муфтий Татарстана обвинил Васильеву в попрании исторических ценностей

16:04 Сегодня

Делу Чудновец предрекли попадание в число самых позорных для России

00:04 Сегодня

Рошки да ножки

Как благие намерения чиновников едва не угробили тверского фермера
22:04 26 января 2017

На крыше электрички в Петербурге нашли тело подростка

16:18 Сегодня

Жириновский призвал бороться с браками по расчету

19:18 26 января 2017

Матвиенко призвала чтить память о холокосте

00:15 4 января 2017

Рабы психотронного ада

Как россияне поверили в то, что их «облучают» спецслужбы
16:13 Сегодня

В Совфеде скептически отнеслись к сообщениям о планах Трампа отменить санкции

15:36 Сегодня

Суд отказался принимать иск о законности передачи Исаакиевского собора РПЦ

15:31 Сегодня

Житель Кузбасса решил угрозами и похищением отучить девушку от мыслей о суициде

Россия
«Рамзан Кадыров все объяснил одной фразой»
Должны ли мусульманки носить хиджаб в школе
Рошки да ножки
Как благие намерения чиновников едва не угробили тверского фермера
Муфтий Татарстана обвинил Васильеву в попрании исторических ценностей
Госдума поддержала законопроект о штрафе за опасное вождение
Вино высшего света
Какие алкогольные напитки подают на кремлевских банкетах
Делу Чудновец предрекли попадание в число самых позорных для России
Жириновский призвал бороться с браками по расчету
Все материалы
Мир
Папа ФранцискРыцари против папы
Конфликт Мальтийского ордена и Понтифика завершился победой Ватикана
Мигранты во ФранцииЧерным по белому
Коренные жители Франции все чаще оказываются объектами расовой ненависти
Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент всея османов
Эрдоган на пути к абсолютной власти в Турции
Австралийский МИД усомнился в перспективе переезда нежеланных беженцев в США
Белый дом подтвердил изучение Трампом темы отмены санкций против России
Сладкая сила
Завоюют ли российские продукты китайский рынок
«Для Трампа Украина станет инструментом торговли с Москвой»
Ричард Вайц о Китае, России и внешней политике нового американского президента
Все материалы
Бывший СССР
Польский полуостров
Из-за чего поссорились Киев и Варшава
В сети выдали главному военному прокурору Украины «справку об олигофрении»
Умер первый глава ЛНР
В Киеве предложили отказаться от празднования Дня победы 9 мая
СМИ рассказали об отмене запрета на въезд мэру Перемышля по просьбе Порошенко
Захарова оценила расследование против посетивших Россию школьников из Литвы
Украинские военные моряки легли в форме герба ради бойцов АТО
Все материалы
Финансы
Петр ПорошенкоДефолт воскресе
Решат ли судьбу украинского долга перед Россией к Пасхе
Дефицит бюджета Украины превысил 2,5 миллиарда долларов
Вкладчики лопнувших банков получили 600 миллиардов рублей в 2016 году
Инвесторы рассказали о возвращении России на радары
Индонезия резко повысит вывозные пошлины на пальмовое масло
Официальный доллар подняли выше 60 рублей
Бывший сотрудник «Открытия» получил 12 лет тюрьмы за мошенничество
Все материалы
Бизнес
Пивоварам прописали новую диету
Отрасль приспосабливается к новым правилам игры
Почти полсотни крупных компаний заплатят «налог на Google»
Много денег из ничего
Простые идеи, принесшие миллионы
Строящиеся за госсчет дома предложили оснащать отечественными лифтами
«Газпром» установил очередной рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье
Дальневосточная таможня задержала около 800 машин из-за отсутствия ГЛОНАСС
Shell продаст нефтегазовые активы в Северном море
Все материалы
Силовые структуры
Винтовки и роботы из Тарусы
Владислав Лобаев о новом оружии, гиперзвуковых пулях и роботах-снайперах
Маменьке — пинок
Как бороться с насилием детей над пожилыми родителями
DF-31Забор стратегического назначения
Кому грозят китайские ракеты
Ограбивший банк с помощью зажигалки и шокера челябинец получил 8,5 лет колонии
Истребители F-35 впервые приняли участие в учениях Red Flag
Спасший женщину из тонущего автомобиля инспектор ДПС рассказал о происшествии
Бывший глава «Моего банка» Фетисов предстанет перед судом за вывод активов
Все материалы
Наука и техника
Кислота наступает
Объяснено глубинное влияние ЛСД на мозг человека
Кишки навыпуск
Самая жуткая и кровавая игра современности — обзор Resident Evil 7: Biohazard
Корабль CST-100 на околоземной орбите (в представлении художника)Три американских батута
Как США побеждают Россию в космической отрасли
Создатель РД-180 оценил реалистичность обещаний Илона Маска
В Роскосмосе пообещали затопить «Прогресс»
Вышел подробный сюжетный трейлер Mass Effect: Andromeda
Гигантскую трещину в Аризоне сняли на видео
Все материалы
Спорт
Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»)Великолепная четверка
С каким турнирным багажом подошли россияне к Матчу всех звезд НХЛ
Татьяна ЛебедеваДвойной прыжок
За что российскую прыгунью Лебедеву лишили двух олимпийских медалей
Россиянки завоевали серебро и бронзу в спринте на ЧЕ по биатлону
Футболист «Милана» по ошибке пожелал поражения своей команде
Дисквалифицированный за допинг биатлонист Логинов завоевал серебро на ЧЕ
Федерер в девятый раз сыграет с Надалем в финале турнира «Большого шлема»
Защитник китайского клуба КХЛ обвинил форварда «Слована» в расизме
Все материалы
Культура
Бог совсем оглох
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Молчания» до «Семейного ограбления»
Создатели «Викинга» ответили на требование запретить фильм за экстремизм
Российский проект на Венецианской биеннале получил название
Disney выпустил движущиеся постеры «Красавицы и чудовища» с Эммой Уотсон
Путин наградил орденами режиссеров Владимира Меньшова и Александра Прошкина
Элтон Джон напишет музыку для бродвейской постановки «Дьявол носит Prada»
Актер Шайя ЛаБаф возобновил акцию протеста против Трампа после ареста
Все материалы
Интернет и СМИ
Чернокожий Друзь и «Папины дочки» по-немецки
Как российские телепроекты взлетают и с треском проваливаются за рубежом
Спасись и сохранись
Как богачи набивают бункеры патронами в ожидании конца света
Ловившего покемонов в храме блогера оставили под арестом
В США вознамерились запретить покупку марихуаны за биткоины
Джигурду потребовали отправить на лечение в психиатрическую клинику
Автор мемов «Але, Валера» и «Ты кому сигналишь, дядя?» сдался полиции
Отстраненную за твит о сыне Трампа сотрудницу канала позвали на работу
Все материалы
Ценности
Бэкстедж показа Zuhair Murad на Paris Fashion Week сезона весна-лето 2017Прозрачные и призрачные
Вся правда о парижской неделе Haute Couture
Chanel представил высокую ювелирную коллекцию
H&M посвятила коллекцию балеринам и боксерам
Chopard сделал украшения-трансформеры из бриллиантов
Dior дал модные советы рейверам
Идеальные монстры
Как простой московский парень выбирал Audi на каждый день
M.A.C предложил женщинам замшевые помады
Все материалы
Путешествия
Путешествие с фотоаппаратом
Лучшие снимки финалистов конкурса National Geographic Traveller
Он сверху
Лучшие фото мира по версии SkyPixel, снятые с дронов
Для туристического бренда России предложили слоган «Здесь есть все»
Определены десять популярных у иностранцев российских курортов на лето
Опасную ледяную карусель на Байкале сняли на видео
В Барселоне собрались принять антитуристический закон
Финское судно станет первым в мире использующим силу ветра круизным лайнером
Все материалы
Из жизни
Бой за килограммы
Instagram-блогеры поделились историями борьбы с анорексией
Трейси Джоллиф«Теперь хочу отдать печень»
Зачем британка пожертвовала посторонним почку, 16 яйцеклеток и 45 литров крови
Мел ГибсонПапа смог
Семь богатых и знаменитых многодетных отцов
Феминизм в розовом
#PussyPower: почему протесты в США символизирует вагина
Во Франции запретили бесплатную газировку
Внук Трампа поползал в Белом доме
Все материалы
Тест внедорожника по цене квартиры
Длительный тест Mercedes-Benz GLS: знакомство и первые впечатления
Семиместной «Шкоде» добавили спортивности
12 полицейских ретромашин
Самые интересные винтажные автомобили правоохранительных органов
«Веста» вошла в сотню самых продаваемых моделей Европы
Тест самого внедорожного MINI
Совершенно новый MINI Countryman
Ford добавит «старым» машинам современные опции
Самые продаваемые кроссоверы в мире
«Топ-25» самых популярных вседорожников 2016 года
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы