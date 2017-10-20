Работники баров и ресторанов на Кубани рассказали о запрете праздновать Хеллоуин

Управление торговли Краснодара рекомендовало руководству местных баров и ресторанов не проводить мероприятия в честь Хеллоуина. В противном случае им пригрозили проверками. Об этом изданию «Юга.ру» рассказали представители трех краснодарских заведений.

Собеседники портала сообщили, что таким образом чиновники выполняют устное распоряжение губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. При этом ни в пресс-службе главы региона, ни в управлении торговли Краснодара эту информацию не подтвердили. В ведомстве обещали провести внутреннюю проверку и выяснить, обращался ли кто-то из работников к рестораторам и кто именно.

«Возможно, это была личная инициатива сотрудника, которая носила характер не официальной, а частной беседы и была личной рекомендацией. В любом случае считаю крайне важным отметить, что проведение или нет Хэллоуина ни в коем случае не может быть основанием какой-либо проверки», — отметила глава управления Ирина Косинкова.

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В начале октября Вениамин Кондратьев объявил о победе над валентинками и «хэллоуинками» в регионе. По его словам, успех в борьбе с ними был обеспечен благодаря урокам истории и воспитанию молодежи в духе патриотизма.

Губернатор Краснодарского края не раз выступал против празднования Хэллоуина. Так, в 2015 году он писал в своем Twitter, что «на Руси такое не отмечали» и «вряд ли тем кубанцам, кто 9 мая шагал в колоннах "Бессмертного полка", нужен Хеллоуин». Кроме того, последние несколько лет краснодарское министерство образования и науки не рекомендует праздновать эту дату в школах и детских садах, сообщали тогда «Юга.ру».