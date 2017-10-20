Ученые разрешили не уступать место бабушкам

Мьюир Грей (Muir Gray), профессор Оксфордского университета и консультант по вопросам общественного здравоохранения Англии, заявил, что пожилые люди должны больше внимания уделять легкой физической активности. Специалист рекомендует старикам стоять в транспорте, а не требовать, чтобы им уступили занятые места. Об этом сообщает издание The Sun.

По мнению эксперта, малоподвижный образ жизни негативно влияет на здоровье. Чтобы как можно дольше поддерживать функции мышц, которые с возрастом слабеют, и сердечно-сосудистой системы, старикам следует меньше пользоваться лифтами и чаще подниматься по лестнице, а также ходить в магазины с сумками. В целом ходьбе следует уделять 10 минут в день.

Специалист уверен, что родственники должны всячески поощрять физическую активность пожилых членов семьи. Лучше не устанавливать кресло-подъемник в доме, а смонтировать дополнительные перила, чтобы старики могли самостоятельно подниматься по лестнице, опираясь на ограждения двумя руками. Также им полезно стоять, а не сидеть в транспорте.