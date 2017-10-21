Вертолет с журналистами упал в озеро в Кении

В центральной части Кении в озеро Накуру упал вертолет, на борту которого находилось пять человек, включая членов команды. Об этом в субботу, 21 октября, сообщает Daily Nation.

Представитель правоохранительных органов Джошуа Омуката (Joshua Omukata) подтвердил факт случившегося. По некоторым данным, пассажирами были журналисты, которые отправлялись на мероприятие. Их имена не сообщаются.

Как отмечает издание, вертолет вылетел из находящегося в национальном парке Накуру отеля Jarika County Lodge. Перед падением он летел на небольшой высоте.

К месту происшествия направлен еще один вертолет. В настоящее время там проводится спасательная операция.

26 августа вертолет Армии США Black Hawk упал в воду в ходе тренировочного полета примерно в 35 километрах от южного побережья Йемена. Пятеро из шести находившихся на борту человек были спасены