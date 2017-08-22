Под Анапой разбился вертолет

В Краснодарском крае потерпел крушение легкомоторный вертолет, на борту которого находился один человек. Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По предварительным данным, в понедельник, 21 августа, примерно в 21:30 вертолет Robinson R66 потерпел крушение в районе горы Ежик у поселка Малый Утриш Анапского района.

На борту воздушного судна находился один человек-пилот. Вертолет был зарегистрирован по маршруту Анапа — Абрау-Дюрсо.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.