Россия
 

Под Анапой разбился вертолет

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В Краснодарском крае потерпел крушение легкомоторный вертолет, на борту которого находился один человек. Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По предварительным данным, в понедельник, 21 августа, примерно в 21:30 вертолет Robinson R66 потерпел крушение в районе горы Ежик у поселка Малый Утриш Анапского района.

На борту воздушного судна находился один человек-пилот. Вертолет был зарегистрирован по маршруту Анапа — Абрау-Дюрсо.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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