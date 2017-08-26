Боевой вертолет США упал у берегов Йемена

Вертолет Армии США Black Hawk упал в воду в ходе тренировочного полета примерно в 35 километрах от южного побережья Йемена. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Пятеро из шести находившихся на борту человек были спасены, в настоящее время ведутся поиски пропавшего члена экипажа.

18 апреля в Йемене разбился вертолет Black Hawk ВВС Саудовской Аравии. Погибли 12 военнослужащих, в том числе четыре офицера. Инцидент произошел во время операции, которая проходила в провинции Мариб к востоку от йеменской столицы Саны. Причина падения «Черного ястреба» не уточняется.