При падении «Черного ястреба» погибли 12 саудовских солдат

В Йемене разбился вертолет Black Hawk ВВС Саудовской Аравии. Погибли 12 военнослужащих, в том числе четыре офицера, передает во вторник, 18 апреля, телеканал Samaa TV со ссылкой на заявление арабской коалиции.

Инцидент произошел во время операции, которая проходила в провинции Мариб к востоку от йеменской столицы Саны. Причина падения «Черного ястреба» не уточняется.

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В марте сообщалось, что лодку с беженцами, направлявшуюся из Йемена к берегам Судана, атаковал неопознанный вертолет. В результате этого нападения погиб 31 человек.

В настоящее время в Йемене продолжается гражданская война. На одной стороне сражается боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» — и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Они контролируют Сану. Им противостоят войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В конце марта 2015 года саудовцы вместе с союзниками начали кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.