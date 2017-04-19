Блог сообщил о случайно сбитом эмиратским «Панцирем» саудовском Black Hawk

Военные ОАЭ из состава объединенной арабской группировки сил в Йемене по ошибке сбили саудовский вертолет, применив российский комплекс ПВО «Панцирь-С1». Об этом сообщает алжирский военный блог MENADefense со ссылкой на неофициальные источники на месте.

Инцидент произошел в йеменской провинции Мариб, сбит военно-транспортный вертолет UH-60 Black Hawk. На борту машины находились 12 саудовских военнослужащих, все они погибли.

Ранее, 18 апреля, представители арабской коалиции сообщили о падении в Йемене саудовского вертолета UH-60 Black Hawk и гибели 12 человек, в том числе четырех офицеров. Причины произошедшего официально не оглашались.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы семейства «Панцирь-С» созданы в тульском «КБ Приборостроения». Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и управляемыми ракетами, предназначен для работы в системе объектовой ПВО ближней зоны с задачей защиты от малозаметных низколетящих авиационных средств поражения (в том числе крылатых ракет).

Первые версии разрабатывались еще в начале 1990-х годов, впоследствии комплекс был полностью переделан в рамках исполнения экспортного заказа для Объединенных Арабских Эмиратов («Панцирь-С1»). Современная версия официально принята на вооружение российских войск ПВО в 2012 году. В настоящее время машинами этого типа в различных модификациях, помимо российских вооруженных сил, располагают Алжир, Ирак, Сирия и ОАЭ.