На учениях в Бурятии разыграли отражение массированного воздушного удара

Подразделения ПВО Восточного военного округа провели учения на бурятском полигоне Телемба, успешно отразив массированный ракетно-авиационный удар. Об этом «Интерфаксу» сообщили в окружной пресс-службе.

«Боевую работу по уничтожению воздушных целей, имитирующих ракеты и авиацию условного противника, одновременно провели расчеты зенитных ракетных систем и комплексов С-400, С-300ПС и "Панцирь-С"», — сообщили в пресс-службе.

В ходе имитации массированного удара на различных высотах были запущены 10 высокоскоростных малоразмерных мишеней.

«Расчеты зенитных ракетных комплексов обнаружили и поразили все цели. Действия группировки ПВО руководством учения оценены на "отлично"», — отметил глава пресс-службы округа Александр Гордеев.

Полигон Телемба был создан в 1960 году на востоке Бурятской АССР (в 80 километрах к северу от Читы). Это крупнейший в мире учебно-тренировочный полигон средств ПВО: площадь 1,3 миллиона гектаров, длина 160 километров, ширина 70-160 километров.