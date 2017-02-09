При проверке боеготовности ВКС сымитировали воздушную атаку на Москву

Свыше 20 самолетов участвовали в имитации воздушного нападения на Москву с целью проверки ПВО столичного района. Об этом ТАСС в четверг, 9 февраля, рассказали в пресс-службе Минобороны.

В качестве контрольных целей для систем ПВО были задействованы самолеты Су-27, Су-34, МиГ-29, Як-130, Ан-12, Ан-26, а также вертолеты Ми-8 и Ка-52.

Отдельно прошла тренировка по обнаружению силами ПВО московского региона бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3, которые на сверхзвуковых скоростях маневрировали на границе зон обнаружения радиолокационных станций.

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Проверка боеготовности ВКС была объявлена в 9:00 мск 7 февраля приказом президента России Владимира Путина. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, особое внимание при проведении проверки уделялось вопросам развертывания систем ПВО в военное время и готовности авиационных группировок к отражению нападения противника.

Всего к проверке привлечены около 45 тысяч человек и 1,7 тысячи единиц вооружения и военной техники, включая 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов.

В 2013 году в России была возобновлена практика внезапных проверок боевой готовности вооруженных сил. В ряде случаев в их рамках проводятся масштабные учения оперативно-стратегического уровня с участием десятков тысяч военнослужащих и привлечением наземной военной техники разных классов, а также сил флота и ВВС.