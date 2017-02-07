Путин объявил внезапную проверку боеготовности ВКС

С утра 7 февраля в Воздушно-космических силах приказом президента России Владимира Путина объявлена внезапная проверка боеготовности. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

С 09:00 мск начато приведение органов военного управления, соединений и воинских частей ВКС в высшую степень боевой готовности.

Шойгу пояснил, что проверка запущена «для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач».

В 2013 году в России была возобновлена практика внезапных проверок боевой готовности вооруженных сил. В ряде случаев в их рамках проводятся масштабные учения оперативно-стратегического уровня с участием десятков тысяч военнослужащих и привлечением наземной военной техники разных классов, а также сил флота и ВВС.