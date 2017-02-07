В Кремле пояснили цель внезапной проверки ВКС России

Внезапные проверки боеготовности Воздушно-космических сил России хорошо зарекомендовали себя и будут продолжены. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 7 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Неоднократно сам президент и министр обороны говорили, что эта практика будет продолжаться, ибо она себя весьма позитивно зарекомендовала с точки зрения поддержания надлежащего уровня обороноспособности наших вооруженных сил», — сказал Песков.

Утром 7 февраля в ВКС приказом президента России Владимира Путина объявлена проверка боеготовности.