Дальняя авиация России перебазирована на оперативные аэродромы

Завершилось перебазирование на оперативные аэродромы самолетов Дальней авиации, запущенное в рамках внезапной проверки боеготовности воздушно-космических сил. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в Минобороны.

По сообщению ведомства, более 20 экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 завершили переброску с аэродромов постоянной дислокации в Амурской, Иркутской, Саратовской, Калужской и Мурманской областях, и в настоящее время «находятся в готовности к выполнению задач по предназначению».

«Предварительно на оперативные аэродромы самолетами военно-транспортной авиации были перебазированы передовые группы инженерно-технического состава и техника инженерно-аэродромной службы, предназначенная для обслуживания и подготовки самолетов дальней авиации к повторным вылетам», — говорится в сообщении Минобороны.

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Проверка боеготовности ВКС была объявлена в 9:00 мск 7 февраля приказом президента России Владимира Путина. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, особое внимание при проведении проверки будет уделено вопросам развертывания систем ПВО в военное время и готовности авиационных группировок к отражению нападения противника.

Всего к проверке привлечены около 45 тысяч человек и 1,7 тысячи единиц вооружения и военной техники, включая 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов.

В 2013 году в России была возобновлена практика внезапных проверок боевой готовности вооруженных сил. В ряде случаев в их рамках проводятся масштабные учения оперативно-стратегического уровня с участием десятков тысяч военнослужащих и привлечением наземной военной техники разных классов, а также сил флота и ВВС.