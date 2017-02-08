В проверке боеготовности ВКС приняли участие 45 тысяч человек

Во внезапной проверке боеготовности, объявленной в российских воздушно-космических силах, участвуют около 45 тысяч человек. Об этом, как передает ТАСС, заявил замминистра обороны Александр Фомин на встрече с иностранными военными атташе.

Задействованы также 1,7 тысяч единиц вооружения и военной техники, включая 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов.

«Поскольку проверка внезапная, и она не является предметом контроля по Венскому документу, а также по документам ОБСЕ, формального извещения не требовалось. Мы вас информируем в качестве жеста доброй воли», — сообщил Фомин атташе.

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Проверка боеготовности ВКС была объявлена в 9:00 мск 7 февраля приказом президента России Владимира Путина. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, особое внимание при проведении проверки будет уделено вопросам развертывания систем ПВО в военное время и готовности авиационных группировок к отражению нападения противника.

В 2013 году в России была возобновлена практика внезапных проверок боевой готовности вооруженных сил. В ряде случаев в их рамках проводятся масштабные учения оперативно-стратегического уровня с участием десятков тысяч военнослужащих и привлечением наземной военной техники разных классов, а также сил флота и ВВС.