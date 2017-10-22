Картер рассказал о попытке съездить в Пхеньян на переговоры с Ким Чен Ыном

Бывший президент США Джимми Картер рассказал о попытке отправиться в КНДР для проведения переговоров в качестве посланника от нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Об этом он сообщил в интервью газете The New York Times.
По словам 93-летнего Картера, он бы смог отправиться в Пхеньян для того, чтобы «помочь рассеять растущую напряженность». Бывший глава государства пояснил, что обсуждал возможный визит с помощником Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером, но получил отрицательный ответ.
Картер уверен, что Ким Чен Ын — «непредсказуемый лидер», который может в ответ на угрозы Трампа «сделать нечто упреждающее», используя ядерное вооружение. «Мы сильно переоценили влияние Китая на КНДР. Ким, насколько я знаю, никогда не был в Китае, и они не имеют друг к другу никакого отношения. Вот [отец Ким Чен Ына] Ким Чен Ир ездил в Китай и был очень близок к Пекину», — добавил он.
Как отмечает издание, в середине 90-х годов Картер уже летал в КНДР посланником от президента Билла Клинтона. В частности, тогда он заключил соглашение с северокорейским лидером Ким Ир Сеном о выходе из первого ядерного кризиса.
Джимми Картер — 39-й президент США (занимал руководящий пост с 1977 по 1981 год), представитель Демократической партии. Как пишет The New York Times, в одном из своих твитов Трамп назвал Картера «худшим президентом в истории Соединенных Штатов».